eBay скоротить близько 1 000 працівників — CNBC

Онлайн-майданчик eBay скоротить приблизно 1 000 працівників, або близько 9% штату. Це буде друга хвиля звільнень у компанії від початку року: у лютому eBay скоротила близько 800 робочих місць, що відповідало 6% персоналу.

Фокус на пріоритетах

Як повідомляє CNBC, представник компанії підтвердив скорочення. У eBay пояснили рішення прагненням упорядкувати операційну діяльність і спрямувати команди та ресурси на ключові стратегічні пріоритети й напрями, що зростають найшвидше.

Компанія також заявила, що продовжить наймати працівників для пріоритетних напрямів, які відповідають її стратегії. Наприкінці 2025 року штат eBay налічував приблизно 12 300 людей.

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Друга хвиля за рік

Про рішення спочатку повідомило Reuters, посилаючись на звернення генерального директора eBay Джеймі Іанноне до співробітників. У ньому він зазначив, що стратегія компанії працює, а для використання майбутніх можливостей необхідно виважено визначати напрями концентрації та інвестицій.

eBay протягом останніх років поступово зменшує чисельність персоналу, водночас нарощуючи витрати на штучний інтелект. Раніше цього року компанія придбала в Etsy платформу перепродажу вживаного одягу Depop за 1,4 млрд доларів готівкою; угоду завершили в липні.

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