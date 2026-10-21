eBay сократит около 1 000 сотрудников — CNBC

Онлайн-площадка eBay сократит примерно 1 000 сотрудников, или около 9% штата. Это будет вторая волна увольнений в компании с начала года: в феврале eBay сократила около 800 рабочих мест, что соответствовало 6% персонала.

Фокус на приоритетах

Как сообщает CNBC, представитель компании подтвердил сокращения. В eBay объяснили решение стремлением упорядочить операционную деятельность и направить команды и ресурсы на ключевые стратегические приоритеты и наиболее быстрорастущие направления.

Компания также заявила, что продолжит нанимать сотрудников для приоритетных направлений, соответствующих ее стратегии. В конце 2025 года штат eBay насчитывал примерно 12 300 человек.

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Вторая волна за год

О решении первым сообщило Reuters, ссылаясь на обращение генерального директора eBay Джейми Ианноне к сотрудникам. В нем он отметил, что стратегия компании работает, а для использования будущих возможностей необходимо взвешенно определять направления концентрации и инвестиций.

В последние годы eBay постепенно сокращает численность персонала, одновременно наращивая расходы на искусственный интеллект. Ранее в этом году компания приобрела у Etsy платформу перепродажи подержанной одежды Depop за 1,4 млрд долларов наличными; сделку завершили в июле.

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