eBay zwolni około 1 000 pracowników — CNBC

Internetowa platforma handlowa eBay zwolni około 1 000 pracowników, czyli około 9% swojej kadry. Będzie to druga fala zwolnień w firmie od początku roku: w lutym eBay zlikwidował około 800 miejsc pracy, co stanowiło 6% personelu.

Skupienie na priorytetach

Jak informuje CNBC, przedstawiciel firmy potwierdził zwolnienia. eBay wyjaśnił, że decyzja wynika z dążenia do uporządkowania działalności operacyjnej oraz skierowania zespołów i zasobów na kluczowe priorytety strategiczne i najszybciej rozwijające się obszary.

Firma oświadczyła również, że będzie nadal zatrudniać pracowników w priorytetowych obszarach zgodnych z jej strategią. Pod koniec 2025 roku eBay zatrudniał około 12 300 osób.

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Druga fala w tym roku

O decyzji jako pierwszy poinformował Reuters, powołując się na wiadomość dyrektora generalnego eBay, Jamiego Iannone, skierowaną do pracowników. Zaznaczył w niej, że strategia firmy działa, a aby wykorzystać przyszłe możliwości, należy rozważnie określać obszary koncentracji i inwestycji.

W ostatnich latach eBay stopniowo zmniejszał zatrudnienie, jednocześnie zwiększając wydatki na sztuczną inteligencję. Wcześniej w tym roku firma kupiła od Etsy platformę odsprzedaży używanej odzieży Depop za 1,4 mld dolarów w gotówce; transakcję sfinalizowano w lipcu.

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