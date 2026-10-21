Amazon zrezygnował z planu budowy centrum danych na byłym terenie Uniwersytetu George’a Washingtona w hrabstwie Loudoun w stanie Wirginia w USA. Firma planuje również przekazać hrabstwu około 25 akrów ziemi na obiekty publiczne, informuje Fortune.

Porozumienie, które przewodnicząca rady nadzorczej hrabstwa Loudoun Phyllis Randall nazwała Project Potomac Promise, przewiduje wycofanie przez Amazon złożonego planu zagospodarowania oraz rezygnację z działań prawnych na rzecz realizacji projektu centrum danych. Firma będzie także współpracować z hrabstwem nad zmianą przeznaczenia pozostałej części terenu na zabudowę mieszaną, z przewagą mieszkań.

Ziemia pod obiekty publiczne

Amazon ma wydzielić dla hrabstwa około 25 akrów wzdłuż trasy Route 7. Deklarowana wartość rynkowa tej ziemi wynosi około 65 mln dolarów. Na działce planowane są publiczne centrum sztuki oraz kryty kompleks sportowo-rekreacyjny.

Ponadto firma przekaże 5 mln dolarów do funduszu dostępnego mieszkalnictwa hrabstwa Loudoun. Randall oświadczyła, że władze przeprowadzą spotkania publiczne, aby zebrać propozycje mieszkańców dotyczące przyszłego wykorzystania terenu. Według jej oceny proces zmiany przeznaczenia potrwa około roku nawet w trybie przyspieszonym.

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Rezygnacja z projektu centrum danych

Pod koniec lipca Amazon złożył plan projektu Bridgefield Tech Center, który przewidywał cztery dwupiętrowe budynki centrów danych o łącznej powierzchni ponad 800 tys. stóp kwadratowych. W lipcu członkini rady nadzorczej z okręgu Algonkian Julie Briskman sprzeciwiła się budowie takiego kompleksu, nazywając ten teren szansą na rozwój mieszkalnictwa, edukacji, badań i innych sektorów gospodarki.

Uniwersytet George’a Washingtona ogłosił sprzedaż kampusu w lutym, nie ujawniając nabywcy ani wartości transakcji. W marcu studencka gazeta The GW Hatchet ustaliła, że nabywcą była firma Amazon Data Services, która kupiła działkę za 427 mln dolarów. Wiceprezes Amazon Web Services ds. realizacji centrów danych Joshua Weisman oświadczył, że firma uwzględniła stanowisko społeczności i osiągnęła porozumienie z hrabstwem.

Hrabstwo Loudoun jest jednym z największych na świecie ośrodków centrów danych. Według lokalnych władz znajduje się tam około 233 takich budynków, a wpływy z podatków od ich nieruchomości i mienia w roku fiskalnym 2026 wyniosły około 1,2 mld dolarów.

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