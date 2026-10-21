10月21日，Meta宣布将推出一种新的无投票权股票类别，并上调了本年度资本支出预测的下限。据Channel NewsAsia报道，该公司预计其资本支出将为1350亿至1450亿美元，而此前预测为1300亿至1450亿美元。

为人工智能发展提供资金

Meta正在芯片和数据中心方面投入大量资金，以便在人工智能领域更积极地与OpenAI和Anthropic竞争。新的无投票权股票可能使该公司能够为收购提供资金并吸引专业人才，同时不削弱首席执行官马克·扎克伯格对股东投票的控制权。

根据LSEG的数据，该公司还公布季度营收为646亿美元，超过华尔街分析师预期的633.7亿美元。Meta还预测第四季度营收将高于市场预期。

报道称，面向消费者的人工智能代理Muse的受欢迎程度，以及新一系列模型的推出，帮助Meta向投资者证明其投资的合理性。与此同时，出于安全考虑，一些公司正在限制对该代理的访问。

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司法和监管案件

与此同时，Meta面临法律索赔。新墨西哥州一名法官在陪审团作出裁决后，判处该公司250亿美元罚款。陪审团认定，在一宗与英国咨询公司Cambridge Analytica有关的案件中，Meta就向第三方传输用户数据，以及实施打击仇恨言论和虚假信息的政策问题误导了该州居民。

8月，Meta还同意在十年内支付最高180亿美元，并限制青少年使用Facebook和Instagram，以解决几乎所有美国州提出的索赔。原告称，Meta的平台被设计为使儿童上瘾。

广告仍是Meta的主要收入来源。其短视频服务Reels与TikTok和YouTube Shorts竞争，而Threads则与埃隆·马斯克的X平台竞争。该公司利用人工智能进行更精准的广告定向投放和用户推荐。

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