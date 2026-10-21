21 października Meta ogłosiła, że wprowadzi nową klasę akcji bez prawa głosu, a także podniosła dolną granicę prognozy nakładów kapitałowych na bieżący rok. Jak podaje Channel NewsAsia, firma spodziewa się, że jej nakłady kapitałowe wyniosą od 135 mld do 145 mld dolarów, wobec wcześniejszej prognozy na poziomie 130–145 mld dolarów.

Finansowanie rozwoju sztucznej inteligencji

Meta inwestuje znaczne środki w chipy i centra danych, aby aktywniej konkurować z OpenAI i Anthropic w dziedzinie sztucznej inteligencji. Nowe akcje bez prawa głosu mogą umożliwić firmie finansowanie przejęć i pozyskiwanie specjalistów bez osłabiania kontroli dyrektora generalnego Marka Zuckerberga nad głosowaniem akcjonariuszy.

Firma poinformowała również o kwartalnych przychodach w wysokości 64,6 mld dolarów, które przekroczyły prognozę analityków z Wall Street wynoszącą 63,37 mld dolarów, według danych LSEG. Meta prognozowała też przychody za czwarty kwartał powyżej oczekiwań rynkowych.

W materiale zaznaczono, że popularność zorientowanego na konsumentów agenta AI Muse oraz wydanie nowej serii modeli pomogły Mecie uzasadnić inwestycje przed inwestorami. Jednocześnie niektóre firmy ograniczają dostęp do tego agenta ze względów bezpieczeństwa.

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Sprawy sądowe i regulacyjne

Równocześnie Meta mierzy się z roszczeniami prawnymi. Sędzia w stanie Nowy Meksyk nałożył na firmę karę w wysokości 25 mld dolarów po decyzji ławy przysięgłych, która uznała, że Meta wprowadzała mieszkańców stanu w błąd w kwestii przekazywania danych użytkowników stronom trzecim oraz stosowania polityk przeciwko mowie nienawiści i dezinformacji w sprawie związanej z brytyjską firmą konsultingową Cambridge Analytica.

W sierpniu Meta zgodziła się również wypłacić do 18 mld dolarów w ciągu dziesięciu lat i ograniczyć korzystanie z Facebooka oraz Instagrama przez nastolatków, aby uregulować roszczenia wniesione przez niemal wszystkie stany USA. Powodowie twierdzili, że platformy Mety zaprojektowano tak, by uzależniały dzieci.

Reklama pozostaje głównym źródłem dochodów Mety. Jej usługa krótkich filmów Reels konkuruje z TikTokiem i YouTube Shorts, a Threads — z platformą X Elona Muska. Firma wykorzystuje sztuczną inteligencję do precyzyjniejszego targetowania reklam i rekomendacji dla użytkowników.

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