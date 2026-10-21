W USA linie Southwest Airlines obniżyły prognozę skorygowanego zysku na 2026 rok z powodu wyższych kosztów paliwa. Jak informuje CNBC, przewoźnik oczekuje skorygowanego zysku w przedziale od 2,60 do 2,85 dolara na akcję, wobec lipcowej prognozy od 3,25 do 4,25 dolara na akcję.

Trzecia duża linia lotnicza w USA

Southwest stał się trzecią dużą linią lotniczą w USA, która w październiku obniżyła prognozę zysku na 2026 rok z powodu drożejącego paliwa.

Jednocześnie w trzecim kwartale spółka przewyższyła oczekiwania Wall Street. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 66 centów, wobec konsensusowej prognozy LSEG na poziomie 58 centów. Skorygowane przychody osiągnęły 8,42 mld dolarów, podczas gdy analitycy oczekiwali 8,25 mld dolarów.

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Zmiana modelu biznesowego

Dyrektor generalny Bob Jordan oświadczył, że popyt pozostał silny pomimo porównań z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy opłata za bagaż i inne inicjatywy komercyjne już obowiązywały. Jak powiedział, wzmacnia to zaufanie spółki do trwałości jej zdolności do generowania zysku nawet przy znacznie wyższych kosztach paliwa.

W ostatnich latach Southwest zmienia tradycyjny model biznesowy, dążąc do zwiększenia przychodów. Spółka rezygnuje z rozwiązań odróżniających ją od konkurentów, w tym z polityki dwóch bezpłatnych sztuk bagażu rejestrowanego dla pasażera oraz swobodnego wyboru miejsc. Zamiast tego przewoźnik zaczął pobierać opłaty za wiele opcji wyboru miejsca i wprowadził opłatę za bagaż.

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