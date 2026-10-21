В США авиакомпания Southwest Airlines снизила прогноз скорректированной прибыли на 2026 год из-за более высоких расходов на топливо. Как сообщает CNBC, перевозчик ожидает скорректированную прибыль в пределах от 2,60 до 2,85 доллара на акцию против июльского прогноза от 3,25 до 4,25 доллара на акцию.

Третья крупная авиакомпания США

Southwest стала третьей крупной авиакомпанией США, которая в течение октября пересмотрела прогноз прибыли на 2026 год в сторону снижения из-за подорожания топлива.

В то же время в третьем квартале компания превзошла ожидания Уолл-стрит. Скорректированная прибыль на акцию составила 66 центов при консенсус-прогнозе LSEG в 58 центов. Скорректированная выручка достигла 8,42 млрд долларов, тогда как аналитики ожидали 8,25 млрд долларов.

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Изменение бизнес-модели

Генеральный директор Боб Джордан заявил, что спрос оставался высоким, несмотря на сравнение с прошлогодним периодом, когда уже действовали сбор за багаж и другие коммерческие инициативы. По его словам, это укрепляет уверенность компании в устойчивости ее способности генерировать прибыль даже при существенно более высоких расходах на топливо.

В последние годы Southwest меняет традиционную бизнес-модель, стремясь увеличить выручку. Компания отказывается от подходов, отличавших ее от конкурентов, в частности от политики двух бесплатных мест зарегистрированного багажа для пассажира и свободного выбора мест. Вместо этого перевозчик начал взимать плату за многие варианты выбора места и ввел сбор за багаж.

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