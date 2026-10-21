IBM第三季度营收和利润超预期——CNBC

IBM第三季度营收和调整后利润超过分析师预期，并上调了2026年全年自由现金流预期。财报发布后，这家科技公司的股价在盘后交易中上涨，CNBC报道。

季度业绩

根据LSEG的共识预期，IBM调整后每股收益为2.95美元，高于预期的2.86美元。营收达到171亿美元，高于预测的168.2亿美元。按年计算，公司收入增长约5%。

IBM净利润增至21.9亿美元，即每股2.30美元，而一年前为17.4亿美元，即每股1.84美元。调整后利润指标不包括与收购相关的调整。

展望与业务板块

该公司表示，预计全年自由现金流将增加逾10亿美元。IBM还维持2026年按固定汇率计算营收增长4%至5%的预期。

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软件业务营收增长8%，至78亿美元，超过StreetAccount预期的76.6亿美元。基础设施部门营收增长4%，至37亿美元；咨询业务营收为53.4亿美元，与去年持平。

人工智能与利润率

IBM首席执行官阿尔温德·克里希纳表示，该公司的客户正在使用“Super Intelligence”来改造运营模式，而不仅仅是解决狭窄或新的任务。与此同时，IBM调整后毛利率为58.5%，低于StreetAccount预测的59.1%。

在本季度内，IBM还宣布达成收购HRL Laboratories的协议。该公司由波音和通用汽车所有，此前曾被称为休斯飞机公司的研究部门。交易金额未披露。

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