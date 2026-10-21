W Berlinie kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że Unia Europejska jest gotowa chronić swój przemysł przed tym, co nazwał nieuczciwymi praktykami handlowymi Chin. UE dąży do uczciwego handlu z Pekinem, ale jednocześnie musi być gotowa bronić własnego przemysłu, informuje The Local Germany.

Zarzuty wobec polityki handlowej Chin

Merz skrytykował nadmierne moce produkcyjne Chin, subsydiowanie produktów i przewagi eksportowe. Jego zdaniem te ostatnie są związane ze sztucznie zaniżonym kursem chińskiej waluty, a kwestie te należy poruszać w relacjach z ChRL.

Według kanclerza nadwyżka handlowa Chin w relacjach z UE przekracza 300 mld euro rocznie. Jednocześnie przyznał, że część sukcesu chińskiej gospodarki wiąże się z silnymi nowymi firmami i wysokiej jakości badaniami, które, jak powiedział, zasługują na szacunek.

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Instrumenty ochrony handlu

Kanclerz oświadczył, że Niemcy, Francja i Unia Europejska jako całość są gotowe bronić własnych interesów. Według niego UE wykorzysta w tym celu nowy zestaw instrumentów ochrony handlu.

Merz podkreślił, że takie kroki nie oznaczają rozpoczęcia wojny handlowej z Chinami. Poinformował także o pewnym postępie w niedawnych negocjacjach przedstawicieli UE z Chinami, w tym o porozumieniu w sprawie zmniejszenia liczby samochodów eksportowanych na rynek europejski.

Niemcy, których przemysł obejmuje sektory motoryzacyjny, chemiczny i elektroniczny, wcześniej miały znaczną nadwyżkę handlową i duże wolumeny sprzedaży do Chin. Jednak w ostatnich latach chińskie firmy stały się bardziej konkurencyjne, a niemieccy eksporterzy stanęli w obliczu rosnących kosztów produkcji i ceł USA.

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