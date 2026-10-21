位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会已对Booking.com展开调查，以确定该平台是否按照欧盟在线内容规则妥善打击欺诈性住宿房源和网络钓鱼计划。据Channel NewsAsia报道。

监管机构将审查什么

欧盟委员会在进行初步审查并分析Booking.com提交的本年度及此前三年的风险评估报告后，启动了程序。监管机构将重点关注虚假房源，包括不存在的住宿设施报价、冒充他人诈骗，以及不符合要求的住宿报价。

委员会还将审查该公司是否妥善识别和评估了与此类违规行为相关的系统性风险，以及是否采取措施减轻这些风险。

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网络钓鱼和广告房源

审查的另一部分将涉及网络钓鱼计划，其中使用了向住宿服务提供商传输的Booking.com预订和客人数据。欧盟委员会还将审查付费推广房源，这些房源可能没有被足够清晰地标示为广告。

根据欧盟《数字服务法》，大型在线平台必须更积极地打击非法和有害内容。违规行为可能面临最高相当于全球年度营业额6%的罚款。欧盟委员会负责技术事务的委员亨娜·维尔库宁表示，欧洲人应能够预订假期，而不必担心成为诈骗受害者。

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