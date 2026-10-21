Sends——一家为个人和企业提供支付解决方案的英国金融科技公司——参加了10月20日至21日在伦敦举行的“英国支付领袖峰会”（Payments Leaders’ Summit UK）。 在此次活动中，Sends首席执行官阿廖娜·舍夫佐娃主持了“女性商业午餐会”，汇聚了来自金融服务、科技和商业领域的女性高管，共同探讨领导力、职业发展以及女性在该行业的未来。

阿廖娜·舍夫佐娃主持了关于女性领导力与职业发展的讨论

讨论会于10月20日在伦敦帕克巷洲际酒店举行，参与者包括Mr & Mrs Smith系统总监玛吉·贝兹莫尔（Maggie Bazemore）， 以及Edgar, Dunn & Company战略高级顾问贝亚特丽斯·安德烈娅·萨瓦（Beatrice Andreea Sava）出席。

在阿廖娜·舍夫佐娃的主持下，与会者探讨了塑造领导力之路的个人与职业经历、导师指导及职业人脉的重要性，以及在传统上由男性主导的行业中，女性职业发展的机遇。

讨论的核心主题是女性在金融和科技领域角色的演变。 尽管近年来女性在这些领域的代表性有所提升，但与会者仍探讨了依然存在的问题——特别是在管理岗位和技术专业领域——以及为创造更具包容性的职业发展机会所需进行的变革。

“领导力不仅仅是获得某个职位。它是一种责任，是为他人创造机会，并营造一个让人们能够成长的环境。 此类讨论意义重大，因为它使我们能够分享真实经验、互相学习，并鼓励更多女性积极塑造金融服务的未来，”Sends首席执行官阿廖娜·舍夫佐娃指出。

Sends将延续与迪拜“支付领袖峰会”的合作

在参加伦敦活动后，Sends计划在2027年2月于迪拜举行的下一届活动中，继续与“支付领袖峰会”的组织方展开合作。 该公司将中东视为发展行业联系、寻求新的国际合作机会的重要市场。

Sends 拓展国际支付服务

Sends 持续巩固其在国际支付行业的地位。2026年10月，该公司宣布与银联国际（UnionPay International）合作，共同推进支付卡发卡及收单业务的发展。 该举措旨在为 Sends 客户拓展国际支付渠道，并帮助商户触达更广泛的全球受众，特别是亚洲相关市场。

在推进国际业务的同时，Sends还致力于让英国的中小企业更便捷地获得金融服务。 该公司最近推出了一项特别秋季优惠活动，符合活动条件并开设英镑商业支付账户（GBP Business Payment Account）的企业，可免费增开欧元或美元账户。

如需了解更多信息，请访问 www.sends.co。

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SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED 在英格兰和威尔士注册，注册号为 11070048，以 SENDS 为商号运营。联系方式：[email protected] 或 [email protected]。

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