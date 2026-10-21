Генеральный директор компании «CEO Sends» Алена Шевцова выступила модератором мероприятия «Women in Business Lunch» в рамках саммита Payments Leaders’ Summit в Лондоне

Sends — британская финтех-компания, предоставляющая платежные решения для частных лиц и бизнеса, — приняла участие в Payments Leaders’ Summit UK, который состоялся 20–21 октября в Лондоне. В рамках мероприятия генеральный директор Sends Алена Шевцова выступила модератором Women in Business Lunch, собрав женщин-руководителей из секторов финансовых услуг, технологий и бизнеса для обсуждения лидерства, карьерного роста и будущего женщин в индустрии.

Алена Шевцова выступила модератором дискуссии о лидерстве и карьерном росте женщин

Дискуссия состоялась 20 октября в отеле InterContinental London Park Lane с участием Мэгги Бейзмор (Maggie Bazemore), директора по системам в Mr & Mrs Smith, и Беатрис Андреа Сава (Beatrice Andreea Sava), старшей консультанткой по стратегии в Edgar, Dunn & Company.

Под модерацией Алены Шевцовой участницы обсудили личный и профессиональный опыт, формирующий лидерский путь, важность наставничества и профессиональных сетей, а также возможности для женщин, строящих карьеру в отраслях, где традиционно преобладают мужчины.

Центральной темой дискуссии стала эволюция роли женщин в финансах и технологиях. Хотя за последние годы доля женщин в этих сферах выросла, участницы обсудили сохраняющиеся проблемы, особенно на руководящих должностях и в технических специальностях, а также изменения, необходимые для создания более инклюзивных карьерных возможностей.

«Лидерство — это не просто достижение определенной должности. Это ответственность, создание возможностей для других и формирование среды, в которой люди могут развиваться. Такие дискуссии важны, поскольку позволяют делиться реальным опытом, учиться друг у друга и поощрять больше женщин активно формировать будущее финансовых услуг», — отметила генеральный директор Sends Алена Шевцова.

Sends продолжит сотрудничество с Payments Leaders’ Summit в Дубае

После участия в мероприятии в Лондоне Sends планирует продолжить сотрудничество с организаторами Payments Leaders’ Summit в ходе следующего мероприятия в Дубае в феврале 2027 года. Компания рассматривает Ближний Восток как важный рынок для развития отраслевых связей и поиска новых возможностей международного сотрудничества.

Sends развивает международные платежные услуги

Sends продолжает укреплять свои позиции в международной платежной индустрии. В октябре 2026 года компания объявила о сотрудничестве с UnionPay International для развития эмиссии платежных карт и эквайринга. Инициатива направлена на расширение возможностей международных платежей для клиентов Sends и помощь продавцам в охвате более широкой глобальной аудитории, в частности на рынках, связанных с Азией.

Наряду с международными инициативами Sends сосредотачивается на том, чтобы сделать финансовые услуги более доступными для малого и среднего бизнеса в Великобритании. Недавно компания представила специальное осеннее предложение, которое позволяет предприятиям, соответствующим условиям акции и открывающим бизнес-счет в фунтах стерлингов (GBP Business Payment Account), добавить счет в евро или долларах США без дополнительной платы за его открытие.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.sends.co.

Связанные материалы:

Sends и UnionPay International объявили о глобальном сотрудничестве в сфере эмиссии карт и эквайринга.

Осенняя кампания Sends для бизнес-счетов .

SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED зарегистрирована в Англии и Уэльсе под номером 11070048 и работает под торговым названием SENDS. Для связи: [email protected] или [email protected].

Читай нас в