Dyrektor generalna Alona Szewcowa poprowadziła lunch „Women in Business” podczas szczytu Payments Leaders’ Summit w Londynie

Sends — brytyjska firma z branży fintech, oferująca rozwiązania płatnicze dla osób prywatnych i przedsiębiorstw — wzięła udział w Payments Leaders’ Summit UK, który odbył się w dniach 20–21 października w Londynie. W ramach tego wydarzenia dyrektor generalna Sends, Alona Szewcowa, poprowadziła spotkanie „Women in Business Lunch”, gromadząc kobiety pełniące funkcje kierownicze z sektorów usług finansowych, technologii i biznesu w celu omówienia kwestii przywództwa, rozwoju kariery oraz przyszłości kobiet w branży.

Alona Szewcowa moderowała dyskusję na temat przywództwa i rozwoju kariery kobiet

Dyskusja odbyła się 20 października w hotelu InterContinental London Park Lane z udziałem Maggie Bazemore, dyrektor ds. systemów w Mr & Mrs Smith, oraz Beatrice Andreea Sava, starszej konsultantki ds. strategii w firmie Edgar, Dunn & Company.

Pod moderacją Alony Szewcowej uczestniczki omówiły osobiste i zawodowe doświadczenia kształtujące ścieżkę przywództwa, znaczenie mentoringu i sieci kontaktów zawodowych, a także możliwości dla kobiet budujących karierę w branżach, w których tradycyjnie dominują mężczyźni.

Głównym tematem dyskusji była ewolucja roli kobiet w finansach i technologiach. Chociaż w ostatnich latach udział kobiet w tych dziedzinach wzrósł, uczestniczki omówiły problemy, które nadal pozostają, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych i w specjalnościach technicznych, a także zmiany niezbędne do stworzenia bardziej inkluzywnych możliwości rozwoju kariery.

„Przywództwo to nie tylko osiągnięcie określonego stanowiska. To odpowiedzialność, stwarzanie możliwości dla innych oraz budowanie środowiska, w którym ludzie mogą się rozwijać. Takie dyskusje są ważne, ponieważ pozwalają dzielić się rzeczywistymi doświadczeniami, uczyć się od siebie nawzajem i zachęcać więcej kobiet do aktywnego kształtowania przyszłości usług finansowych” – zauważyła dyrektor generalna Sends, Alona Szewcowa.

Sends będzie kontynuować współpracę z Payments Leaders’ Summit w Dubaju

Po udziale w wydarzeniu w Londynie firma Sends planuje kontynuować współpracę z organizatorami Payments Leaders’ Summit podczas kolejnej edycji w Dubaju w lutym 2027 roku. Firma postrzega Bliski Wschód jako ważny rynek dla rozwijania kontaktów branżowych i poszukiwania nowych możliwości współpracy międzynarodowej.

Sends rozwija międzynarodowe usługi płatnicze

Sends nadal umacnia swoją pozycję w międzynarodowej branży płatności. W październiku 2026 roku firma ogłosiła współpracę z UnionPay International w celu rozwoju emisji kart płatniczych i akwizycji. Inicjatywa ta ma na celu poszerzenie możliwości w zakresie płatności międzynarodowych dla klientów Sends oraz pomoc akceptantom w dotarciu do szerszej globalnej grupy odbiorców, zwłaszcza na rynkach związanych z Azją.

Oprócz inicjatyw międzynarodowych firma Sends koncentruje się na zwiększaniu dostępności usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Niedawno firma przedstawiła specjalną jesienną ofertę, która pozwala przedsiębiorstwom spełniającym warunki promocji i otwierającym konto biznesowe w funtach szterlingach (GBP Business Payment Account) dodać konto w euro lub dolarach amerykańskich bez dodatkowej opłaty za jego otwarcie.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.sends.co.

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