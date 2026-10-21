Amerykańska firma telekomunikacyjna AT&T podniosła roczną prognozę skorygowanego zysku do około 2,40 USD na akcję po wynikach za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania rynku. Wcześniej spółka prognozowała skorygowany zysk w przedziale od 2,25 do 2,35 USD na akcję. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Wyniki kwartalne

Przychody AT&T w trzecim kwartale wzrosły o 5,3% rok do roku, do 32,3 mld USD. Analitycy oczekiwali 31,69 mld USD, według danych LSEG. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 65 centów, podczas gdy rynek prognozował 60 centów.

Wzrost sprzedaży wspierały przychody z usług mobilnych i sprzętu, a także wyższe przychody z usług postpaid w Ameryce Łacińskiej. Liczba nowych abonentów telefonii komórkowej opłacających miesięczne rachunki wzrosła w kwartale o 379 tys. Szacunek FactSet zakładał 379,3 tys. takich aktywacji.

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Stawka na usługi pakietowe i światłowody

AT&T liczy na utrzymanie wzrostu dzięki pakietowym ofertom internetu i usług mobilnych. Około 43% gospodarstw domowych korzystających z internetu spółki wybiera również jej taryfy mobilne. Według oceny firmy pomaga to utrzymywać klientów w miarę nasilania się konkurencji na amerykańskim rynku telekomunikacyjnym.

Spółka rozszerza również sieć światłowodową. W ubiegłym miesiącu zawarła z Corning wieloletnią umowę na dostawy światłowodów i kabli o wartości ponad 3 mld USD. W maju 2025 roku AT&T kupiła światłowodowy biznes Lumen za 5,75 mld USD. W trzecim kwartale spółka pozyskała 442 tys. nowych użytkowników internetu światłowodowego oraz 327 tys. nowych abonentów stałego dostępu bezprzewodowego.

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