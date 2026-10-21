Министерство коммерции Китая заявило о решительном несогласии с санкциями США в отношении пяти китайских компаний, введёнными из-за обвинений в возможной краже коммерческих тайн. Как сообщает ECNS, ведомство призвало Вашингтон как можно скорее исправить свои действия.

Санкции США

США ввели ограничения в понедельник в соответствии с Законом о защите американской интеллектуальной собственности 2022 года. Основанием для санкций стали обвинения в краже коммерческих тайн.

Представитель Министерства коммерции Китая заявил, что США преувеличивают так называемую проблему кражи коммерческих тайн, стигматизируют китайские компании и наносят ущерб их законным правам и интересам.

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Позиция Китая

По словам представителя, развитие китайских компаний в сфере искусственного интеллекта является результатом длительной работы в фундаментальных исследованиях, постоянных инвестиций в инновации, самостоятельных научно-технологических разработок и открытого сотрудничества. Он также заявил, что это развитие не связано с предполагаемой кражей коммерческих тайн.

Китайская сторона призвала США объективно оценить прогресс китайских компаний, прекратить их дискредитацию и давление на них, а также обеспечить справедливую рыночную среду. В министерстве заявили, что Китай примет необходимые меры, если Соединённые Штаты не изменят своего подхода, чтобы защитить законные права и интересы китайских компаний.

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