Chińskie Ministerstwo Handlu oświadczyło, że stanowczo sprzeciwia się amerykańskim sankcjom wobec pięciu chińskich firm, wprowadzonym w związku z oskarżeniami o możliwą kradzież tajemnic handlowych. Jak podaje ECNS, resort wezwał Waszyngton do jak najszybszego skorygowania swoich działań.

Amerykańskie sankcje

Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia w poniedziałek na mocy ustawy o ochronie amerykańskiej własności intelektualnej z 2022 roku. Podstawą sankcji były oskarżenia o kradzież tajemnic handlowych.

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Handlu oświadczył, że USA wyolbrzymiają tak zwany problem kradzieży tajemnic handlowych, stygmatyzują chińskie firmy i szkodzą ich uzasadnionym prawom oraz interesom.

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Stanowisko Chin

Według rzecznika rozwój chińskich firm w dziedzinie sztucznej inteligencji jest rezultatem długotrwałej pracy w badaniach podstawowych, ciągłych inwestycji w innowacje, samodzielnego rozwoju naukowo-technologicznego oraz otwartej współpracy. Oświadczył również, że rozwój ten nie jest związany z rzekomą kradzieżą tajemnic handlowych.

Strona chińska wezwała USA do obiektywnej oceny postępów chińskich firm, zaprzestania ich dyskredytowania i wywierania na nie presji oraz zapewnienia uczciwego środowiska rynkowego. Ministerstwo oświadczyło, że Chiny podejmą niezbędne działania, jeśli Stany Zjednoczone nie zmienią swojego podejścia, aby chronić uzasadnione prawa i interesy chińskich firm.

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