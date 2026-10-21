Китай виступив проти санкцій США щодо п’яти компаній — ECNS

Китайське Міністерство комерції заявило про рішучу незгоду із санкціями США щодо п’яти китайських компаній, запровадженими через звинувачення в імовірному викраденні комерційних таємниць. Як повідомляє ECNS, відомство закликало Вашингтон якнайшвидше виправити свої дії.

Санкції США

США запровадили обмеження у понеділок відповідно до Закону про захист американської інтелектуальної власності 2022 року. Підставою для санкцій стали звинувачення у викраденні комерційних таємниць.

Речник китайського Міністерства комерції заявив, що США перебільшують так звану проблему викрадення комерційних таємниць, стигматизують китайські компанії та завдають шкоди їхнім законним правам та інтересам.

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Позиція Китаю

За словами речника, розвиток китайських компаній у сфері штучного інтелекту є результатом тривалої роботи у фундаментальних дослідженнях, постійних інвестицій в інновації, самостійних науково-технологічних розробок і відкритої співпраці. Він також заявив, що цей розвиток не пов’язаний із нібито викраденням комерційних таємниць.

Китайська сторона закликала США об’єктивно оцінити прогрес китайських компаній, припинити їх дискредитацію та тиск і забезпечити справедливе ринкове середовище. У міністерстві заявили, що Китай вживе необхідних заходів, якщо Сполучені Штати не змінять свого підходу, щоб захистити законні права та інтереси китайських компаній.

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