Amerykańska firma fotograficzna Getty Images 21 października 2026 roku rozpoczęła dobrowolne postępowanie w trybie Chapter 11 w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware. Jest to część wcześniej ogłoszonego planu restrukturyzacji długu i przejścia spółki na własność prywatną.

Plan reorganizacji

Jak informuje The Hindu International, Getty Images rozpoczęła proces niezbędny do formalnego zatwierdzenia wcześniej przygotowanego planu reorganizacji. Aby wdrożyć ten plan, firma wszczęła postępowania dotyczące niektórych swoich oddziałów w Stanach Zjednoczonych.

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Przewidywane terminy

W komunikacie prasowym Getty Images poinformowała, że skorzystała z procedury Chapter 11, aby wdrożyć plan reorganizacji w najbardziej efektywny sposób. Firma spodziewa się zakończyć restrukturyzację finansową do końca roku. Po zakończeniu procesu Getty Images ma stać się spółką prywatną.

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