Американская фотокомпания Getty Images 21 октября 2026 года начала добровольное производство по процедуре Chapter 11 в Суде по делам о банкротстве США округа Делавэр. Это является частью ранее объявленного плана реструктуризации долга и перехода компании в частную собственность.

План реорганизации

Как сообщает The Hindu International, Getty Images начала процесс, необходимый для формального одобрения заранее подготовленного плана реорганизации. Для реализации этого плана компания инициировала производство в отношении отдельных своих подразделений в США.

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Ожидаемые сроки

В пресс-релизе Getty Images заявила, что прибегла к процедуре Chapter 11, чтобы реализовать план реорганизации наиболее эффективным способом. Компания ожидает завершить финансовую реструктуризацию до конца года. После завершения процесса Getty Images должна стать частной компанией.

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