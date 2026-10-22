Израильская оборонная компания Elbit Systems приобрела канадскую International Submarine Engineering (ISE), базирующуюся в Ванкувере и специализирующуюся на передовых автономных и дистанционно управляемых подводных системах для морской сферы. О сделке сообщает Breaking Defense.

Расширение морских возможностей

Президент и генеральный директор Elbit Systems Безалель Махлис заявил, что технологии ISE должны укрепить позиции компании как глобального поставщика комплексных интегрированных морских решений. По его словам, приобретение дополнит существующие возможности Elbit в сфере морской радиоэлектронной борьбы, автономных систем, высокоточных морских боеприпасов и систем для морских операций.

Старший вице-президент и генеральный менеджер Elbit Naval Systems Саар Курш назвал морское направление важной сферой роста для компании. Он отметил, что подводные автономные технологии ISE дополнят беспилотное надводное судно Seagull, которое развивает Elbit.

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Подводные системы ISE

International Submarine Engineering была основана в 1974 году. Компания работает в сфере подводной робототехники, а также автономных и дистанционно управляемых систем. По данным Elbit, ISE поставила более 250 подводных аппаратов заказчикам более чем в 20 странах.

Elbit заявила, что приобретение расширит ее возможности в подводной разведке, наблюдении и рекогносцировке, противоминной борьбе и противолодочной обороне. Курш также сказал, что сделка позволит предлагать военно-морским силам комплексную автономную экосистему, которая объединит беспилотные летательные аппараты, безэкипажные надводные суда и автономные подводные аппараты в рамках единой системы выполнения задач.

Стоимость сделки не раскрыли. В Elbit сообщили, что цена приобретения не является существенной для компании. В финансовом отчете за второй квартал, опубликованном в августе, Elbit сообщала о выручке в 2,3 млрд долларов и рекордном портфеле заказов на 32 млрд долларов.

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