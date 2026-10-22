以色列防务公司Elbit Systems收购了总部位于温哥华的加拿大公司International Submarine Engineering（ISE），该公司专注于为海事领域提供先进的自主和遥控水下系统。Breaking Defense报道了这笔交易。

扩大海上能力

Elbit Systems总裁兼首席执行官贝扎莱尔·马赫利斯表示，ISE的技术将加强该公司作为全球综合一体化海事解决方案供应商的地位。他说，此次收购将补充Elbit在海上电子战、自主系统、高精度海上弹药以及海上作战系统领域的现有能力。

Elbit Naval Systems高级副总裁兼总经理萨尔·库尔什称，海事领域是该公司重要的增长方向。他指出，ISE的水下自主技术将补充Elbit正在开发的Seagull无人水面舰艇。

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ISE水下系统

International Submarine Engineering成立于1974年。该公司从事水下机器人，以及自主和遥控系统业务。据Elbit称，ISE已向20多个国家的客户交付了250多台水下航行器。

Elbit表示，此次收购将扩大其在水下情报、监视与侦察、反水雷和反潜作战方面的能力。库尔什还表示，这笔交易将使公司能够向海军提供一个综合自主生态系统，在单一任务执行系统内整合无人机、无人水面舰艇和自主水下航行器。

交易金额未披露。Elbit表示，收购价格对公司并不重大。Elbit在8月发布的第二季度财务报告中称，其营收为23亿美元，订单积压额创纪录地达到320亿美元。

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