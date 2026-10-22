国际货币基金组织预测，沙特阿拉伯经济将在2027年增长7.9%。在这一增速下，沙特可能成为二十国集团中增长最快的经济体，超过预计增长7%的印度，Asharq Al-Awsat报道。

国际货币基金组织将预测上调2.4个百分点

国际货币基金组织修订了对沙特阿拉伯实际国内生产总值增长的7月预测，将其从5.5%上调至7.9%，即上调2.4个百分点。据该媒体报道，此次修订反映了在战争后果以及全球贸易和能源市场中断之后的复苏前景。

沙特阿拉伯投资部表示，该预测显示了经济的韧性，并为投资和增长开辟了新机会。该部门将这一势头归因于私营部门活动的增强以及非石油活动的扩大。

该预测还表明，Vision 2030计划框架内正在发生结构性变化；根据该计划，非石油部门将在经济增长中发挥更大作用，并减少经济对石油收入的依赖。

私营部门的作用

经济学家、沙特阿拉伯前协商会议成员法哈德·宾朱马向Asharq Al-Awsat表示，该国预计将在G20经济体中处于领先地位，表明其正逐步摆脱对石油收入的传统依赖。他认为，监管和立法改革以及投资机会的扩大，正在强化私营部门的作用。

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宾朱马指出，公共投资有助于改善营商环境，并向本地和外国投资者开放新的行业。按他的评估，对旅游、工业、物流和技术的投资正在推动供应链以及中小企业发展。

与此同时，这位专家称，将快速的经济扩张转化为长期生产率提升是关键挑战。他表示，为此需要发展技能、增加非石油出口，以及不依赖政府支出的私人投资。

与G20国家的比较

根据投资部公布的国际货币基金组织数据，在沙特阿拉伯和印度之后，2027年增长率最高的预计将是印度尼西亚，为5.1%；中国为4%；土耳其为3.6%。预计阿根廷将增长3.5%，韩国增长2.8%，美国增长2.3%。

国际货币基金组织预计德国将增长1.1%，俄罗斯增长0.9%，法国和日本均增长0.7%。

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