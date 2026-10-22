Суверенні фонди вклали $14,2 млрд у Китай і Гонконг — CNBC

Суверенні фонди вклали $14,2 млрд у материковий Китай і Гонконг упродовж перших дев’яти місяців 2026 року. Це на 190% більше, ніж обсяг їхніх інвестицій за весь 2025 рік, повідомляє CNBC з посиланням на дані сінгапурської консалтингової компанії Global SWF.

Повернення капіталу відбулося після спаду: у 2025 році інвестиції суверенних фондів у Китай і Гонконг скоротилися на 54% проти попереднього року. На настрої інвесторів тоді впливали геополітична напруженість і занепокоєння щодо перспектив китайської економіки.

Інвестори з країн Затоки

Найбільшу частку припливу коштів у 2026 році забезпечили фонди з Близького Сходу. Саудівський Public Investment Fund інвестував $6 млрд, Abu Dhabi Investment Authority — $2,5 млрд. Ще $800 млн вклав Mubadala з Абу-Дабі, а Qatar Investment Authority — $600 млн.

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Сукупно чотири фонди з країн Затоки забезпечили майже 70% усіх суверенних інвестицій у Китай і Гонконг за цей період. Інвесторів приваблюють можливості в китайських технологічних компаніях, біотехнологіях, споживчому секторі та передовому виробництві.

Ставка на технології та споживчий ринок

Представник Mubadala Ендрю Ван сказав, що фонд бачить у Китаї привабливі оцінки активів і потенціал великого споживчого ринку. У вересні Mubadala оголосив про придбання міноритарної частки в китайській мережі Luckin Coffee в межах угоди приблизно на $1 млрд разом із Centurium Capital.

Qatar Investment Authority і суверенний фонд Норвегії брали участь у розміщенні акцій Alibaba на $10,2 млрд у серпні. Сінгапурський Temasek шукає можливості в китайських біотехнологіях, локальних споживчих брендах і виробництві обладнання для штучного інтелекту. Водночас Китай і Гонконг залишаються меншим напрямом для суверенного капіталу, ніж західні ринки: США за дев’ять місяців 2026 року залучили $132,4 млрд таких інвестицій, а Європа та Велика Британія — $44,6 млрд.

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