Państwowe fundusze majątkowe zainwestowały 14,2 mld dolarów w Chiny kontynentalne i Hongkong w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku. To o 190% więcej niż wartość ich inwestycji za cały 2025 rok, podaje CNBC, powołując się na dane singapurskiej firmy konsultingowej Global SWF.

Powrót kapitału nastąpił po spadku: w 2025 roku inwestycje państwowych funduszy majątkowych w Chinach i Hongkongu zmniejszyły się o 54% w porównaniu z poprzednim rokiem. Na nastroje inwestorów wpływały wówczas napięcia geopolityczne i obawy dotyczące perspektyw chińskiej gospodarki.

Inwestorzy z krajów Zatoki

Największą część napływu środków w 2026 roku zapewniły fundusze z Bliskiego Wschodu. Saudyjski Public Investment Fund zainwestował 6 mld dolarów, a Abu Dhabi Investment Authority — 2,5 mld dolarów. Kolejne 800 mln dolarów zainwestował Mubadala z Abu Zabi, a Qatar Investment Authority — 600 mln dolarów.

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Łącznie cztery fundusze z krajów Zatoki zapewniły niemal 70% wszystkich państwowych inwestycji w Chinach i Hongkongu w tym okresie. Inwestorów przyciągają możliwości w chińskich firmach technologicznych, biotechnologii, sektorze konsumenckim i zaawansowanej produkcji.

Stawka na technologie i rynek konsumencki

Przedstawiciel Mubadali Andrew Wang powiedział, że fundusz dostrzega w Chinach atrakcyjne wyceny aktywów i potencjał dużego rynku konsumenckiego. We wrześniu Mubadala ogłosił nabycie mniejszościowego udziału w chińskiej sieci Luckin Coffee w ramach transakcji o wartości około 1 mld dolarów wraz z Centurium Capital.

Qatar Investment Authority i norweski państwowy fundusz majątkowy uczestniczyły w sierpniu w plasowaniu akcji Alibaba o wartości 10,2 mld dolarów. Singapurski Temasek poszukuje możliwości w chińskiej biotechnologii, lokalnych markach konsumenckich i produkcji sprzętu dla sztucznej inteligencji. Jednocześnie Chiny i Hongkong pozostają mniejszym kierunkiem dla państwowego kapitału niż rynki zachodnie: USA przyciągnęły 132,4 mld dolarów takich inwestycji w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku, a Europa i Wielka Brytania — 44,6 mld dolarów.

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