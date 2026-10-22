CNBC：主权财富基金向中国和香港投资142亿美元

2026年前九个月，主权财富基金向中国大陆和香港投资了142亿美元。根据新加坡咨询公司Global SWF的数据，这比其2025年全年的投资额高出190%，CNBC报道。

资本回流发生在下滑之后：2025年，主权财富基金对中国和香港的投资较前一年下降了54%。当时，地缘政治紧张局势以及对中国经济前景的担忧影响了投资者情绪。

来自海湾国家的投资者

2026年，中东基金贡献了资金流入的最大份额。沙特公共投资基金投资了60亿美元，阿布扎比投资局投资了25亿美元。来自阿布扎比的穆巴达拉投资公司另投入8亿美元，卡塔尔投资局投入6亿美元。

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合计来看，四家海湾国家基金在这一时期贡献了中国和香港全部主权投资的近70%。中国科技公司、生物技术、消费领域和先进制造业的机会吸引着投资者。

押注科技和消费市场

穆巴达拉代表安德鲁·王表示，该基金看到了中国具有吸引力的资产估值以及大型消费市场的潜力。9月，穆巴达拉宣布与Centurium Capital共同参与一项约10亿美元的交易，收购中国连锁品牌瑞幸咖啡的少数股权。

卡塔尔投资局和挪威主权财富基金参与了阿里巴巴8月进行的102亿美元股票配售。新加坡淡马锡正在中国生物技术、本土消费品牌以及人工智能设备制造领域寻找机会。与此同时，与西方市场相比，中国和香港仍是主权资本规模较小的投资目的地：2026年前九个月，美国吸引了1324亿美元此类投资，欧洲和英国吸引了446亿美元。

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