Суверенные фонды вложили $14,2 млрд в Китай и Гонконг — CNBC

Суверенные фонды вложили $14,2 млрд в материковый Китай и Гонконг в течение первых девяти месяцев 2026 года. Это на 190% больше, чем объем их инвестиций за весь 2025 год, сообщает CNBC со ссылкой на данные сингапурской консалтинговой компании Global SWF.

Возвращение капитала произошло после спада: в 2025 году инвестиции суверенных фондов в Китай и Гонконг сократились на 54% по сравнению с предыдущим годом. На настроения инвесторов тогда влияли геополитическая напряженность и обеспокоенность перспективами китайской экономики.

Инвесторы из стран Залива

Наибольшую долю притока средств в 2026 году обеспечили фонды с Ближнего Востока. Саудовский Public Investment Fund инвестировал $6 млрд, Abu Dhabi Investment Authority — $2,5 млрд. Еще $800 млн вложил Mubadala из Абу-Даби, а Qatar Investment Authority — $600 млн.

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В совокупности четыре фонда из стран Залива обеспечили почти 70% всех суверенных инвестиций в Китай и Гонконг за этот период. Инвесторов привлекают возможности в китайских технологических компаниях, биотехнологиях, потребительском секторе и передовом производстве.

Ставка на технологии и потребительский рынок

Представитель Mubadala Эндрю Ван заявил, что фонд видит в Китае привлекательные оценки активов и потенциал крупного потребительского рынка. В сентябре Mubadala объявил о приобретении миноритарной доли в китайской сети Luckin Coffee в рамках сделки примерно на $1 млрд совместно с Centurium Capital.

Qatar Investment Authority и суверенный фонд Норвегии участвовали в размещении акций Alibaba на $10,2 млрд в августе. Сингапурский Temasek ищет возможности в китайских биотехнологиях, местных потребительских брендах и производстве оборудования для искусственного интеллекта. В то же время Китай и Гонконг остаются меньшим направлением для суверенного капитала, чем западные рынки: США за девять месяцев 2026 года привлекли $132,4 млрд таких инвестиций, а Европа и Великобритания — $44,6 млрд.

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