W USA Meta Platforms zawarła z dyrektorem generalnym Markiem Zuckerbergiem umowę, zgodnie z którą zobowiązał się on przez osiem lat pozostać rezydentem Kalifornii albo miejsca, w którym będzie znajdować się siedziba główna spółki. W zamian otrzyma akcje bez prawa głosu, które będzie mógł sprzedać, aby zapłacić ewentualny wielomiliardowy podatek, jeśli wyborcy Kalifornii poprą odpowiednią inicjatywę, informuje TimesLIVE.

Inicjatywa dotycząca podatku od majątku

Zuckerberg poinformował Metę, że rozważał przeniesienie swojego głównego miejsca zamieszkania poza Kalifornię z powodu Proposition 40. Ta poddana pod głosowanie inicjatywa przewiduje jednorazowy 5-procentowy podatek dla miliarderów w stanie. Analitycy polityczni uważają, że jej przyjęcie nie jest gwarantowane.

Według publikacji w Kalifornii może mieszkać nawet 250 miliarderów, których łączny majątek przekracza 2 bln dolarów. Forbes szacuje majątek Zuckerberga na około 240 mld dolarów. Spółka wskazała, że potencjalna płatność podatkowa mogłaby zmusić prezesa do sprzedaży akcji z prawem głosu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowa klasa akcji

Na mocy porozumienia Zuckerberg będzie mógł od razu sprzedać 20% otrzymanych akcji klasy C. Odpowiada to 10% jego całkowitego udziału ekonomicznego w Mecie i umożliwi zapłatę potencjalnego podatku bez utraty kontroli głosów w spółce.

Meta planuje również w styczniu 2027 roku wyemitować nową klasę zwykłych akcji klasy C bez prawa głosu, co faktycznie będzie oznaczać podział akcji w stosunku dwa do jednego. Spółka oświadczyła, że ma to pomóc finansować przejęcia i zatrzymywać czołowych specjalistów, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli Zuckerberga.

W długoterminowych prognozach Meta wskazała na potrzebę pozyskania setek miliardów dolarów w ciągu kilku lat, być może już od jesieni 2026 roku, aby finansować plany rozwoju w dziedzinie sztucznej inteligencji. Specjalny komitet rady dyrektorów uznał za kluczowe zachowanie wiodącej roli Zuckerberga oraz zarządzanie spółką z kalifornijskiej siedziby głównej w warunkach konkurencji związanej z AI.

Czytaj nas na