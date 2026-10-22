В США Meta Platforms заключила с генеральным директором Марком Цукербергом соглашение, по которому он обязался в течение восьми лет оставаться резидентом Калифорнии или места, где будет располагаться штаб-квартира компании. В обмен он получит неголосующие акции, которые сможет продать для уплаты возможного многомиллиардного налога, если избиратели Калифорнии поддержат соответствующую инициативу, сообщает TimesLIVE.

Инициатива о налоге на состояние

Цукерберг сообщил Meta, что рассматривал перенос своего основного места жительства за пределы Калифорнии из-за Proposition 40. Эта вынесенная на голосование инициатива предусматривает единовременный налог в размере 5% для миллиардеров штата. Политические аналитики считают, что ее принятие не гарантировано.

По данным издания, в Калифорнии могут проживать до 250 миллиардеров, совокупное состояние которых превышает 2 трлн долларов. Forbes оценивает состояние Цукерберга примерно в 240 млрд долларов. Компания отметила, что потенциальный налоговый платеж мог бы вынудить руководителя продать акции с правом голоса.

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Новый класс акций

По условиям договоренности Цукерберг сможет сразу продать 20% полученных акций класса C. Это соответствует 10% его общей экономической доли в Meta и позволит уплатить возможный налог без потери контроля голосов в компании.

Meta также планирует в январе 2027 года выпустить новый класс обыкновенных неголосующих акций C, что фактически будет означать дробление акций в соотношении два к одному. Компания заявила, что это должно помочь финансировать приобретения и удерживать ведущих специалистов, одновременно сохраняя контроль Цукерберга.

В долгосрочных прогнозах Meta указала на необходимость привлечь сотни миллиардов долларов в течение нескольких лет, возможно уже с осени 2026 года, для финансирования планов роста в сфере искусственного интеллекта. Специальный комитет совета директоров назвал критически важным сохранение руководящей роли Цукерберга и управление компанией из штаб-квартиры в Калифорнии в условиях конкуренции, связанной с ИИ.

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