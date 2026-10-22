在美国，Meta Platforms与首席执行官马克·扎克伯格达成协议：他承诺在八年内保持加州居民身份，或成为公司总部所在地的居民。作为交换，他将获得无投票权股票；若加州选民支持相关倡议，他可出售这些股票以支付可能高达数十亿美元的税款，TimesLIVE报道。

财富税倡议

扎克伯格告诉Meta，由于第40号提案，他曾考虑将其主要居住地迁出加州。这项付诸投票的倡议规定，对该州亿万富翁征收一次性5%的税。政治分析人士认为，其获通过并非板上钉钉。

据该媒体报道，加州可能居住着多达250名亿万富翁，其合计财富超过2万亿美元。福布斯估计，扎克伯格的财富约为2400亿美元。公司表示，潜在的税款可能迫使这位高管出售拥有投票权的股票。

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新的股票类别

根据协议，扎克伯格将能够立即出售所获C类股票的20%。这相当于他在Meta总经济权益的10%，并将使他能够支付可能的税款，而不会失去对公司的投票控制权。

Meta还计划于2027年1月发行新的C类普通无投票权股票，这实际上将意味着按二比一进行股票拆分。公司表示，这将有助于为收购提供资金并留住顶尖专业人才，同时保留扎克伯格的控制权。

Meta在长期预测中表示，为资助其人工智能领域的发展计划，需要在数年内筹集数千亿美元，可能最早从2026年秋季开始。董事会特别委员会称，在与人工智能相关的竞争环境下，维持扎克伯格的领导角色以及从加州总部管理公司至关重要。

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