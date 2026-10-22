Firma Nebius, świadcząca usługi chmurowe dla sztucznej inteligencji, ogłosiła linię finansowania od Citi w wysokości 3,5 mld dolarów. Ma ona zostać wykorzystana do dalszego rozwoju centrów danych i zakupu procesorów graficznych (GPU) w ramach zwiększania mocy obliczeniowej.

Warunki finansowania

Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, termin zapadalności nowej linii finansowania wynosi 364 dni. Początkową stopę procentową ustalono na poziomie 2,75 punktu procentowego powyżej wskaźnika referencyjnego term SOFR.

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Sytuacja w sektorze infrastruktury AI

Ogłoszenie Nebius nastąpiło w czasie wyprzedaży akcji związanych z infrastrukturą sztucznej inteligencji, która miała miejsce w poprzednim tygodniu. Wcześniej gwałtownie spadła wartość obligacji konkurenta Nebius, CoreWeave.

CoreWeave i Nebius są zazwyczaj zaliczane do czołowych firm „neochmurowych”, które budują centra danych wyspecjalizowane w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

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