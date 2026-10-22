Компания Nebius, предоставляющая облачные услуги для искусственного интеллекта, объявила о финансовой линии от Citi на $3,5 млрд. Ее планируют использовать для дальнейшего развития дата-центров и закупки графических процессоров (GPU) в рамках расширения вычислительных мощностей.

Условия финансирования

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, срок погашения новой финансовой линии составляет 364 дня. Первоначальная процентная ставка установлена на уровне 2,75 процентного пункта выше ориентира term SOFR.

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Ситуация в секторе ИИ-инфраструктуры

Заявление Nebius прозвучало на фоне распродажи акций, связанных с инфраструктурой искусственного интеллекта, которая произошла на предыдущей неделе. До этого резко снизилась стоимость облигаций конкурента Nebius — CoreWeave.

CoreWeave и Nebius обычно относят к ведущим «неооблачным» компаниям, которые строят дата-центры, специализированные на задачах искусственного интеллекта.

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