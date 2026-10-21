截至2026年10月21日，乌克兰几家最大的加油站连锁企业已调整了燃油价格。 A-95汽油的平均价格约为90.60格里夫纳/升，柴油为103.38格里夫纳/升，而汽车用液化石油气的价格已接近每升55格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新了燃油价格。 与前一天相比，UPG加油站网络的A-95和A-95+汽油每升上涨1格里夫纳，A-100汽油每升上涨1格里夫纳，汽车用液化气每升上涨40科皮克。 与此同时，柴油和DP+的价格保持不变。

在奥科（Okko）加油站，柴油和DP+价格上涨了1格里夫纳/升，汽车用天然气上涨了1格里夫纳/升。在WOG加油站，柴油和DP+价格同样上涨了1格里夫纳/升，汽车用天然气上涨了1格里夫纳/升。 在Socar加油站，柴油和DP+价格上涨了1格里夫纳/升，而汽油和汽车燃气价格保持不变。

在KLO加油站网络中，柴油和DP+每升上涨1.50格里夫纳，汽车用液化气每升上涨1格里夫纳。与此同时，所有在售品牌的汽油价格均未发生变化。 在“乌克兰石油”加油站，汽车燃气价格上涨了1格里夫纳/升，而汽油和柴油的价格则维持在原有水平。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油每升上涨13科皮克，至87.67格里夫纳/升；汽车用液化石油气每升上涨72科皮克，至49.45格里夫纳/升。 柴油价格保持不变，仍为99.99格里夫纳/升。

目前，Socar加油站网络提供的A-95汽油价格最高，为94.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格同样出现在Socar——106格里夫纳/升，而优质柴油为109格里夫纳/升。 最贵的汽车用液化石油气由Socar销售——54.40格里夫纳/升，而该类燃料的最低价格则由“BRSM-Nafta”保持——49.45格里夫纳/升。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄的批发价格出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

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