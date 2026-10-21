Trump o bliskości umowy handlowej USA z Indiami — The Hindu

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w Waszyngtonie, że Stany Zjednoczone i Indie są bliskie zawarcia umowy handlowej. Według niego przyszłe porozumienie będzie różnić się od wcześniejszych umów.

Oświadczenie Trumpa

Jak informuje The Hindu, Trump powiedział dziennikarzom w Gabinecie Owalnym 20 października, że strony są „dość blisko” osiągnięcia porozumienia. Odpowiadając na pytanie, zaznaczył, że Indie chcą zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi i że strony ją zawrą.

Prezydent podkreślił również, że będzie to „całkowicie inny rodzaj umowy” niż te zawierane wcześniej.

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Negocjacje w sprawie pierwszej fazy

Wypowiedź Trumpa padła podczas wizyty sekretarza stanu USA Marco Rubio w Indiach. Rozmawiał tam o wzmocnieniu stosunków dwustronnych w dziedzinie handlu, energii, technologii, obronności oraz kontaktów międzyludzkich.

Na początku tego miesiąca indyjski minister handlu Piyush Goyal spotkał się z przedstawicielem handlowym USA Jamiesonem Greerem w Milwaukee i Waszyngtonie, gdzie strony omówiły szczegóły umowy. W lutym Indie i Stany Zjednoczone ogłosiły ostateczne uzgodnienie ram pierwszej fazy dwustronnej umowy handlowej, jednak zmiany w polityce taryfowej USA doprowadziły do dalszych negocjacji.

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