Трамп заявил о близости торговой сделки США и Индии — The Hindu

Президент США Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что Соединенные Штаты и Индия близки к заключению торговой сделки. По его словам, будущее соглашение будет отличаться от предыдущих сделок.

Заявление Трампа

Как сообщает The Hindu, Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете 20 октября, что стороны «довольно близки» к достижению договоренности. Отвечая на вопрос, он отметил, что Индия хочет заключить сделку с США и что стороны ее заключат.

Президент также подчеркнул, что это будет «совершенно другой тип сделки», чем те, которые заключались ранее.

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Переговоры по первой фазе

Заявление Трампа прозвучало во время визита государственного секретаря США Марко Рубио в Индию. Там он обсуждал укрепление двусторонних отношений в сферах торговли, энергетики, технологий, обороны и контактов между людьми.

Ранее в этом месяце министр торговли Индии Пиюш Гоял встречался с торговым представителем США Джеймисоном Гриром в Милуоки и Вашингтоне, где стороны обсуждали детали соглашения. В феврале Индия и США объявили об окончательном согласовании рамок первой фазы двустороннего торгового соглашения, однако изменения в тарифной политике США привели к дальнейшим переговорам.

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