Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,5% против 3,1% в августе. Показатель превысил ожидания экономистов, прогнозировавших рост индекса потребительских цен до 3,4%. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Управление национальной статистики.

Топливо дорожает

Ускорение роста цен связывают со скачком стоимости топлива на фоне войны на Ближнем Востоке. Цены на нефть и газ растут с конца февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана. Фактическое закрытие Ормузского пролива для большинства перевозок ископаемого топлива подняло цену нефти Brent значительно выше 100 долларов за баррель.

Стоимость бензина в стране превысила 1,70 фунта стерлингов за литр. Литр дизельного топлива в этом месяце подорожал до рекордных более 2 фунтов стерлингов.

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Ожидания по ставкам

По прогнозам, чиновники Банка Англии могут повысить процентные ставки на заседании в следующем месяце. Причина — опасения, что в следующем году инфляция превысит 4% — более чем вдвое выше целевого уровня Банка Англии в 2%.

Ожидается, что рост цен на нефть и газ также отразится на стоимости других товаров и услуг, в частности коммерческих перевозок и отопления жилья.

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