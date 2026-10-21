Інфляція у Великій Британії зросла до 3,5% у вересні — The Guardian

У Великій Британії річна інфляція у вересні прискорилася до 3,5% проти 3,1% у серпні. Показник перевищив очікування економістів, які прогнозували зростання індексу споживчих цін до 3,4%. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Управління національної статистики.

Пальне дорожчає

Прискорення зростання цін пов'язують зі стрибком вартості пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на нафту та газ зростають із кінця лютого, коли США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану. Практичне закриття Ормузької протоки для більшості перевезень викопного палива підняло ціну нафти Brent значно вище за 100 доларів за барель.

Вартість бензину у країні перевищила 1,70 фунта стерлінгів за літр. Літр дизельного пального цього місяця подорожчав до рекордних понад 2 фунтів стерлінгів.

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Очікування щодо ставок

Посадовці Банку Англії, за прогнозами, можуть підвищити відсоткові ставки на засіданні наступного місяця. Причиною є побоювання, що наступного року інфляція перевищить 4% — більш ніж удвічі вище цільового рівня Банку Англії у 2%.

Зростання цін на нафту й газ, як очікується, позначатиметься і на вартості інших товарів та послуг, зокрема комерційних перевезень і опалення житла.

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