Roczna inflacja w Wielkiej Brytanii przyspieszyła we wrześniu do 3,5% wobec 3,1% w sierpniu. Wskaźnik przekroczył oczekiwania ekonomistów, którzy prognozowali wzrost indeksu cen konsumpcyjnych do 3,4%. Informuje o tym The Guardian, powołując się na Urząd Statystyk Narodowych.

Paliwo drożeje

Przyspieszenie wzrostu cen wiązane jest ze skokiem kosztów paliwa w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy i gazu rosną od końca lutego, kiedy Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Faktyczne zamknięcie Cieśniny Ormuz dla większości transportów paliw kopalnych podniosło cenę ropy Brent znacznie powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Cena benzyny w kraju przekroczyła 1,70 funta szterlinga za litr. Litr oleju napędowego podrożał w tym miesiącu do rekordowego poziomu ponad 2 funtów szterlingów.

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Oczekiwania dotyczące stóp

Według prognoz, urzędnicy Banku Anglii mogą podnieść stopy procentowe na posiedzeniu w przyszłym miesiącu. Powodem są obawy, że w przyszłym roku inflacja przekroczy 4% — ponad dwukrotnie więcej niż cel Banku Anglii wynoszący 2%.

Oczekuje się, że wzrost cen ropy i gazu wpłynie również na koszty innych towarów i usług, w tym transportu komercyjnego i ogrzewania mieszkań.

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