В Южной Корее Агентство оборонных закупок DAPA запретило компании LIG D&A участвовать в государственных тендерах в сфере обороны в течение двух лет. Санкция введена на фоне дела о предполагаемом взяточничестве и нарушениях, связанных с расходами, сообщает Korea Herald.

Комитет DAPA по рассмотрению контрактов одобрил максимальный срок отстранения в соответствии с Законом о государственных контрактах. В агентстве заявили, что это крупнейшее дело о взяточничестве за всю его историю, а также сослались на повторные и умышленные манипуляции с расходами, которые, по мнению DAPA, нанесли ущерб национальной безопасности и общественному доверию.

Детали расследования

По данным прокуратуры района Сувон, чиновник DAPA подозревается в получении 460 млн вон взяток в период с 2021 года до конца 2025 года. В августе следствие сообщило, что, по его версии, 320 млн вон были переданы наличными, еще 140 млн вон — через субподрядчиков.

Следствие утверждает, что взамен чиновник предоставлял LIG D&A благоприятные оценки по шести оборонным проектам общей стоимостью 91,5 млрд вон. В одном из тендеров на технологию интеллектуального обнаружения сигналов он якобы поставил компании высшие баллы в 16 из 20 категорий оценки, тогда как конкуренты получили самые низкие оценки по всем категориям.

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Компания будет оспаривать санкцию

LIG D&A не согласилась с решением DAPA. В компании заявили, что санкция была назначена лишь на основании обвинительного акта до судебного решения, и сообщили о намерении обратиться в суд с требованием временно приостановить ее действие.

Сейчас отстранение касается только одного из шести проверяемых проектов, поэтому DAPA может ввести дополнительные меры. Ожидается, что действующие контракты LIG D&A не пострадают, однако после двухлетнего запрета компания еще три года будет иметь штрафные баллы, что может ослабить ее позиции в конкурсах в целом на срок до пяти лет.

Аналитики DS Investment & Securities отметили, что ограничение не распространяется на зарубежные сделки. В то же время оно лишит LIG D&A возможности заключать новые внутренние оборонные контракты, объем которых обычно составляет от 2 трлн до 3 трлн вон в год. Экспорт систем противовоздушной обороны Cheongung-II и Long-Range Surface-to-Air Missile, по оценке брокерской компании, остается ключевым фактором доходов производителя.

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