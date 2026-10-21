在韩国，防卫事业厅（DAPA）禁止LIG D&A在两年内参与国防领域的政府招标。该制裁是在一起涉及涉嫌行贿和与费用有关违规行为的案件背景下实施的，《韩国先驱报》报道。

DAPA合同审查委员会根据《国家合同法》批准了最长的禁入期限。该机构表示，这是其历史上最大的贿赂案件，并提及反复且蓄意的费用操纵；DAPA认为，这些行为损害了国家安全和公众信任。

调查细节

据水原地方检察厅消息，一名DAPA官员被怀疑在2021年至2025年年底期间收受4.6亿韩元贿赂。调查人员8月表示，按照他们的说法，其中3.2亿韩元以现金形式交付，另有1.4亿韩元通过分包商支付。

调查人员称，作为交换，这名官员在总价值915亿韩元的六个国防项目中给予LIG D&A有利评价。在一项智能信号探测技术招标中，他据称在20个评估类别中的16个类别给该公司最高分，而在所有类别中给竞争对手最低分。

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公司将对制裁提出申诉

LIG D&A不同意DAPA的决定。该公司表示，制裁仅基于法院裁决前的起诉书作出，并称计划向法院申请暂时停止制裁生效。

目前，禁入措施仅涉及正在审查的六个项目中的一个，因此DAPA可能采取额外措施。预计LIG D&A现有合同不会受到影响，但在两年禁令结束后，该公司还将有三年的处罚积分，这可能使其在招标中的竞争地位总体上最多长达五年受到削弱。

DS Investment & Securities分析师指出，该限制不适用于海外交易。不过，这将使LIG D&A无法签订新的国内国防合同，这类合同通常每年总额为2万亿至3万亿韩元。该券商估计，Cheongung-II和Long-Range Surface-to-Air Missile防空系统的出口仍是这家制造商收入的关键驱动因素。

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