W Korei Południowej Agencja Programów Zakupów Obronnych DAPA zakazała firmie LIG D&A udziału w państwowych przetargach w sektorze obronnym przez dwa lata. Sankcję wprowadzono w związku ze sprawą dotyczącą domniemanego łapownictwa i naruszeń związanych z kosztami, informuje Korea Herald.

Komitet DAPA ds. przeglądu kontraktów zatwierdził maksymalny okres wykluczenia zgodnie z ustawą o kontraktach państwowych. Agencja oświadczyła, że jest to największa sprawa łapownicza w jej historii, i wskazała również na powtarzające się oraz umyślne manipulacje kosztami, które zdaniem DAPA zaszkodziły bezpieczeństwu narodowemu i zaufaniu publicznemu.

Szczegóły śledztwa

Według Prokuratury Rejonowej w Suwon urzędnik DAPA jest podejrzewany o przyjęcie 460 mln wonów łapówek między 2021 rokiem a końcem 2025 roku. W sierpniu śledczy poinformowali, że według ich wersji 320 mln wonów przekazano w gotówce, a kolejne 140 mln wonów — za pośrednictwem podwykonawców.

Śledczy twierdzą, że w zamian urzędnik wystawiał LIG D&A korzystne oceny w sześciu projektach obronnych o łącznej wartości 91,5 mld wonów. W jednym z przetargów na technologię inteligentnego wykrywania sygnałów miał rzekomo przyznać firmie najwyższe oceny w 16 z 20 kategorii oceny, podczas gdy konkurenci otrzymali najniższe oceny we wszystkich kategoriach.

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Firma zaskarży sankcję

LIG D&A nie zgodziła się z decyzją DAPA. Firma oświadczyła, że sankcję nałożono wyłącznie na podstawie aktu oskarżenia przed orzeczeniem sądu, i poinformowała o zamiarze zwrócenia się do sądu o tymczasowe wstrzymanie jej obowiązywania.

Obecnie wykluczenie dotyczy tylko jednego z sześciu sprawdzanych projektów, dlatego DAPA może wprowadzić dodatkowe środki. Nie oczekuje się, że obecne kontrakty LIG D&A ucierpią, jednak po dwuletnim zakazie firma będzie jeszcze przez trzy lata otrzymywać punkty karne, co może osłabić jej pozycję w przetargach łącznie nawet przez pięć lat.

Analitycy DS Investment & Securities zauważyli, że ograniczenie nie obejmuje transakcji zagranicznych. Pozbawi ono jednak LIG D&A możliwości zawierania nowych krajowych kontraktów obronnych, których wartość zwykle wynosi od 2 bln do 3 bln wonów rocznie. Eksport systemów obrony powietrznej Cheongung-II oraz Long-Range Surface-to-Air Missile, według firmy maklerskiej, pozostaje kluczowym źródłem przychodów producenta.

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