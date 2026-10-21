Торговый дефицит Японии за первое полугодие финансового года, с апреля по сентябрь, составил 2,81 трлн иен, или $17,8 млрд. Предварительные данные Министерства финансов страны свидетельствуют, что показатель сформировался на фоне резкого подорожания импортной нефти из-за войны в Иране, сообщает Asharq Al-Awsat.

Рекордные объемы торговли

Экспорт Японии в апреле—сентябре вырос на 18,4% в годовом выражении — до 63,5 трлн иен. В то же время импорт увеличился на 20,4%, до 66,3 трлн иен. Оба показателя стали рекордными для страны.

Япония, которая практически полностью зависит от импорта нефти, полагалась на доступ к Ормузскому проливу для ее поставок. По данным издания, этот маршрут фактически заблокирован, поэтому стране приходится больше платить за перевозку нефти по другим путям. Подорожание нефти также влияет на цены пластиковых изделий и стоимость морских перевозок.

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Сентябрьский дефицит и курс иены

В сентябре дефицит внешней торговли Японии составил 536,6 млрд иен. Это был пятый месяц подряд с дефицитом, хотя показатель уменьшился по сравнению с 1,1 трлн иен в августе. Импорт в сентябре вырос на 18,9% в годовом выражении, а экспорт — на 16,7%.

Международный эталонный сорт нефти Brent, согласно приведенным данным, подорожал примерно с $70 за баррель в феврале до около $100 в последнее время после скачка выше $110 за баррель в предыдущие месяцы. Аналитики считают, что быстрого снижения цен ожидать не следует.

Меры Банка Японии и правительства

Слабая иена дополнительно повышает стоимость импорта: доллар США торгуется на уровне около 150 иен. В прошлом месяце Банк Японии повысил базовую ставку с 1% до 1,25% — до самого высокого уровня за 31 год. Правительство премьер-министра Санаэ Такаити также предлагает снизить налог на продукты питания с 8% до 1%; законопроект рассматривает парламент.

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