Японія зафіксувала торговельний дефіцит у 2,81 трлн єн — Asharq Al-Awsat

У Японії торговельний дефіцит за перше півріччя фінансового року, з квітня по вересень, становив 2,81 трлн єн, або $17,8 млрд. Попередні дані Міністерства фінансів країни свідчать, що показник сформувався на тлі різкого подорожчання імпортної нафти через війну в Ірані, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Рекордні обсяги торгівлі

Експорт Японії за квітень—вересень зріс на 18,4% у річному вимірі — до 63,5 трлн єн. Водночас імпорт збільшився на 20,4%, до 66,3 трлн єн. Обидва показники стали рекордними для країни.

Японія, яка практично повністю залежить від імпорту нафти, покладалася на доступ до Ормузької протоки для її постачання. За даними видання, цей маршрут фактично заблокований, тому країні доводиться більше платити за перевезення нафти іншими шляхами. Подорожчання нафти також впливає на ціни пластикових виробів і вартість морських перевезень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вересневий дефіцит і курс єни

У вересні дефіцит зовнішньої торгівлі Японії становив 536,6 млрд єн. Це був п'ятий місяць поспіль із дефіцитом, хоча показник зменшився порівняно з 1,1 трлн єн у серпні. Імпорт у вересні зріс на 18,9% у річному вимірі, а експорт — на 16,7%.

Міжнародний еталонний сорт нафти Brent, за наведеними даними, подорожчав приблизно з $70 за барель у лютому до близько $100 останнім часом, після стрибка вище $110 за барель упродовж попередніх місяців. Аналітики вважають, що швидкого послаблення цін не слід очікувати.

Заходи Банку Японії та уряду

Слабша єна додатково підвищує ціну імпорту: долар США торгується на рівні близько 150 єн. Минулого місяця Банк Японії підвищив базову ставку з 1% до 1,25% — до найвищого рівня за 31 рік. Уряд прем'єр-міністерки Санае Такаїчі також пропонує знизити податок на продукти харчування з 8% до 1%; законопроєкт розглядає парламент.

Читай нас у