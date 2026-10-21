日本录得2.81万亿日元贸易逆差——Asharq Al-Awsat

日本在本财年上半年，即4月至9月期间的贸易逆差为2.81万亿日元，约合178亿美元。该国财务省的初步数据显示，由于伊朗战争导致进口石油价格大幅上涨，这一数据由此形成，Asharq Al-Awsat报道。

创纪录的贸易规模

日本4月至9月的出口同比增长18.4%，达到63.5万亿日元。与此同时，进口增长20.4%，达到66.3万亿日元。这两项指标均创下该国纪录。

日本几乎完全依赖石油进口，并依靠霍尔木兹海峡的通行条件进行石油供应。据该媒体称，这条航线实际上已被封锁，因此该国不得不为通过其他路线运输石油支付更多费用。石油涨价还影响塑料制品价格和海运成本。

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9月逆差与日元汇率

9月，日本对外贸易逆差为5366亿日元。这是连续第五个月出现逆差，不过该数值较8月的1.1万亿日元有所下降。9月进口同比增长18.9%，出口增长16.7%。

根据所引述的数据，国际基准布伦特原油价格从2月每桶约70美元上涨至近期约100美元，此前几个月曾跃升至每桶110美元以上。分析人士认为，不应预期油价会迅速回落。

日本央行和政府的措施

日元走弱进一步提高了进口价格：美元兑日元汇率约为150日元。上个月，日本央行将基准利率从1%上调至1.25%，达到31年来的最高水平。首相高市早苗领导的政府还提议将食品税从8%降至1%；议会正在审议该法案。

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