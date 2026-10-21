Deficyt handlowy Japonii w pierwszym półroczu roku fiskalnego, od kwietnia do września, wyniósł 2,81 bln jenów, czyli 17,8 mld dolarów. Wstępne dane Ministerstwa Finansów kraju wskazują, że wskaźnik ukształtował się w związku z gwałtownym wzrostem cen importowanej ropy z powodu wojny w Iranie, informuje Asharq Al-Awsat.

Rekordowe obroty handlowe

Eksport Japonii od kwietnia do września wzrósł o 18,4% rok do roku, do 63,5 bln jenów. Jednocześnie import zwiększył się o 20,4%, do 66,3 bln jenów. Oba wskaźniki były rekordowe dla kraju.

Japonia, która niemal całkowicie zależy od importu ropy, opierała jej dostawy na dostępie do Cieśniny Ormuz. Według publikacji szlak ten jest faktycznie zablokowany, dlatego kraj musi płacić więcej za transport ropy innymi trasami. Wzrost cen ropy wpływa również na ceny produktów z tworzyw sztucznych i koszty transportu morskiego.

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Wrześniowy deficyt i kurs jena

We wrześniu deficyt handlu zagranicznego Japonii wyniósł 536,6 mld jenów. Był to piąty kolejny miesiąc z deficytem, choć wskaźnik zmniejszył się w porównaniu z 1,1 bln jenów w sierpniu. Import we wrześniu wzrósł o 18,9% rok do roku, a eksport — o 16,7%.

Międzynarodowy benchmark ropy Brent, według przytoczonych danych, zdrożał z około 70 dolarów za baryłkę w lutym do około 100 dolarów w ostatnim czasie, po wzroście powyżej 110 dolarów za baryłkę w poprzednich miesiącach. Analitycy uważają, że nie należy oczekiwać szybkiego spadku cen.

Działania Banku Japonii i rządu

Słabszy jen dodatkowo podnosi cenę importu: dolar amerykański jest notowany na poziomie około 150 jenów. W ubiegłym miesiącu Bank Japonii podniósł stopę bazową z 1% do 1,25%, czyli do najwyższego poziomu od 31 lat. Rząd premier Sany Takaichi proponuje także obniżenie podatku na żywność z 8% do 1%; projekt ustawy rozpatruje parlament.

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