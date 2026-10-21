В Ереване, Армения, Bezos Earth Fund стал одним из девяти основателей нового Species Recovery Alliance, участники которого обязались направить не менее $500 млн на восстановление видов, находящихся под угрозой исчезновения. Фонд планирует предоставить $100 млн, сообщает Fortune.

Инициативу представили 16 октября на саммите лидеров COP17 — конференции ООН по биоразнообразию. В альянс также вошли Re:wild, одним из соучредителей которой является Леонардо ДиКаприо, Rainforest Trust, Colossal Foundation, Critical Ecosystem Partnership Fund, Fondation Segré, Franklinia Foundation, Ayers Wild Cat Conservation Trust и WildLives Earth.

Отдельные гранты и координация

Участники не будут объединять деньги в единый фонд. Каждая организация будет самостоятельно направлять гранты, координируя работу с другими членами альянса. Средства предназначены для природоохранных групп и местных партнеров, работающих с видами, которые Международный союз охраны природы классифицирует как уязвимые, находящиеся под угрозой исчезновения, находящиеся на грани исчезновения или исчезнувшие в дикой природе.

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Среди возможных мер — разведение животных в неволе с последующим выпуском в естественную среду, восстановление среды обитания, борьба с болезнями и контроль инвазивных видов. Альянс будет оценивать результаты по Красному списку МСОП и системе Green Status of Species. По данным Красного списка, более 49 500 видов находятся под угрозой исчезновения, а более 31 000 из них относятся к трем высшим категориям риска.

Продолжение проекта Phoenix

Новый альянс развивает Phoenix Species Project, который Bezos Earth Fund запустил в августе совместно с Re:wild. Тогда обе организации обязались выделить по $100 млн. Проект должен помочь восстановить 100 видов в критическом состоянии или исчезнувших в дикой природе в 30 странах, включая золотоголовую сифаку с Мадагаскара и ночного попугая из Австралии.

Джефф Безос основал Bezos Earth Fund в 2020 году, пообещав до 2030 года предоставить $10 млрд на борьбу с изменением климата и охрану природы. По данным фонда, он уже предоставил гранты на $2,4 млрд.

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