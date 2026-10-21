在亚美尼亚埃里温，Bezos Earth Fund成为新成立的Species Recovery Alliance九个创始成员之一。该联盟成员承诺至少投入5亿美元，用于恢复面临灭绝威胁的物种。该基金计划提供1亿美元，《财富》报道。

该倡议于10月16日在COP17领导人峰会上发布，该峰会是联合国生物多样性会议。联盟成员还包括由莱昂纳多·迪卡普里奥共同创立的Re:wild、Rainforest Trust、Colossal Foundation、Critical Ecosystem Partnership Fund、Fondation Segré、Franklinia Foundation、Ayers Wild Cat Conservation Trust和WildLives Earth。

独立拨款与协调

参与方不会将资金汇入单一基金。每个组织将独立发放资助，同时与联盟其他成员协调工作。这些资金面向自然保护团体和当地合作伙伴，它们所开展工作的物种被国际自然保护联盟列为易危、濒危、极危或野外灭绝。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能采取的措施包括圈养繁殖动物后将其放归自然环境、恢复栖息地、防治疾病以及控制入侵物种。联盟将依据IUCN红色名录和Green Status of Species系统评估成果。红色名录数据显示，超过49,500个物种面临灭绝威胁，其中超过31,000个属于风险最高的三个类别。

Phoenix项目的延续

新联盟是在Bezos Earth Fund于8月与Re:wild共同启动的Phoenix Species Project基础上发展而来。当时，两家组织均承诺各投入1亿美元。该项目旨在帮助恢复30个国家的100个极危物种或野外灭绝物种，其中包括马达加斯加的金冠冕狐猴和澳大利亚的夜鹦鹉。

杰夫·贝佐斯于2020年创立Bezos Earth Fund，并承诺到2030年提供100亿美元，用于应对气候变化和保护自然。该基金表示，其已提供24亿美元资助。

关注我们在