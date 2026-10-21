В Индии 21 октября открыли прием заявок на первичное публичное размещение акций Jio Platforms на сумму $3,2 млрд. Это крупнейшая продажа акций в истории страны и первое IPO конгломерата Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани за два десятилетия, сообщает Channel NewsAsia.

Условия размещения

Компания установила ценовой диапазон в 1065–1119 рупий за акцию. Подать заявки могут розничные инвесторы, сотрудники и акционеры Reliance; прием заявок завершится в пятницу. Около трети акций, предложенных в рамках IPO, зарезервировали для розничных инвесторов.

При максимальной оценке стоимость Jio Platforms может достичь $108,3 млрд. Начало торгов акциями запланировано на 28 октября, и компания потенциально может стать одной из крупнейших в Индии по рыночной капитализации.

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Интерес инвесторов

На этой неделе Jio Platforms уже распределила акции на $853 млн среди глобальных и внутренних инвесторов, включая Abu Dhabi Investment Authority и BlackRock. Заявки на часть акций, зарезервированную для этих инвесторов, превысили $25 млрд.

Jio Platforms поддерживают Meta, Google и институциональные инвесторы. Компания объединяет крупнейшего телекоммуникационного оператора Индии с более чем 500 млн абонентов; это второй по величине оператор, работающий в пределах одной страны, после China Mobile.

Телекоммуникационный бизнес Jio, которым руководит сын Амбани Акаш, начал работу в 2016 году. Компания быстро нарастила долю рынка благодаря дешевому мобильному интернету и бесплатным голосовым звонкам. За год до марта Jio Platforms получила около $3,2 млрд прибыли при выручке $15,5 млрд, причем телекоммуникационное подразделение обеспечило около 90% обоих показателей.

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