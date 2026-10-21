W Indiach 21 października otwarto przyjmowanie wniosków na pierwszą ofertę publiczną Jio Platforms o wartości 3,2 mld dolarów. To największa sprzedaż akcji w historii kraju i pierwsze IPO konglomeratu Reliance Industries miliardera Mukesha Ambaniego od dwóch dekad, informuje Channel NewsAsia.

Warunki oferty

Spółka ustaliła przedział cenowy na poziomie 1065–1119 rupii za akcję. Wnioski mogą składać inwestorzy detaliczni, pracownicy i akcjonariusze Reliance; przyjmowanie wniosków zakończy się w piątek. Około jedną trzecią akcji oferowanych w ramach IPO zarezerwowano dla inwestorów detalicznych.

Przy maksymalnej wycenie wartość Jio Platforms może sięgnąć 108,3 mld dolarów. Rozpoczęcie obrotu akcjami zaplanowano na 28 października, a spółka może potencjalnie stać się jedną z największych w Indiach pod względem kapitalizacji rynkowej.

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Zainteresowanie inwestorów

W tym tygodniu Jio Platforms już przydzieliła akcje o wartości 853 mln dolarów globalnym i krajowym inwestorom, w tym Abu Dhabi Investment Authority oraz BlackRock. Wnioski na część akcji zarezerwowaną dla tych inwestorów przekroczyły 25 mld dolarów.

Jio Platforms jest wspierana przez Meta, Google i inwestorów instytucjonalnych. Spółka łączy największego operatora telekomunikacyjnego w Indiach, mającego ponad 500 mln abonentów; jest to drugi co do wielkości operator działający w granicach jednego kraju, po China Mobile.

Telekomunikacyjna działalność Jio, którą kieruje syn Ambaniego Akash, rozpoczęła działalność w 2016 roku. Spółka szybko zwiększyła swój udział w rynku dzięki taniemu mobilnemu internetowi i bezpłatnym połączeniom głosowym. W roku zakończonym w marcu Jio Platforms osiągnęła około 3,2 mld dolarów zysku przy przychodach wynoszących 15,5 mld dolarów, przy czym dział telekomunikacyjny zapewnił około 90% obu tych wskaźników.

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