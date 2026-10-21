印度于10月21日开放Jio Platforms价值32亿美元的首次公开募股认购申请。这是该国历史上规模最大的股票出售，也是亿万富翁穆克什·安巴尼旗下Reliance Industries集团二十年来首次进行IPO，Channel NewsAsia报道。

发行条款

该公司将每股价格区间定为1065至1119卢比。散户投资者、员工和Reliance股东均可提交认购申请；申请受理将于周五结束。此次IPO发行股份中约三分之一预留给散户投资者。

按最高估值计算，Jio Platforms的估值可能达到1083亿美元。股票交易计划于10月28日开始，该公司有可能成为印度市值最大的公司之一。

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投资者兴趣

本周，Jio Platforms已向全球和国内投资者配售价值8.53亿美元的股票，其中包括阿布扎比投资局和贝莱德。针对为这些投资者预留的股份部分，认购申请金额超过250亿美元。

Jio Platforms获得Meta、Google和机构投资者的支持。该公司旗下拥有印度最大的电信运营商，用户超过5亿；在仅于一个国家内运营的电信运营商中，其规模仅次于中国移动。

由安巴尼之子阿卡什管理的Jio电信业务于2016年开始运营。该公司凭借低价移动互联网和免费语音通话迅速扩大市场份额。截至3月的一年中，Jio Platforms在155亿美元营收的基础上获得约32亿美元利润，其中电信部门贡献了两项指标约90%的份额。

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